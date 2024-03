Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general ANPC, Paul Anghel, afirma sambata, pe pagina sa de Facebook, ca “puiul vopsit” reprezinta o expresie metaforica, dupa ce președintele ANPC Horia Constantinescu a spus ca va sesiza autoritațile in acest caz. „In urma discuțiilor și a informațiilor contradictorii aparute in spațiul…

- Anghel anunta de asemenea ca loturi de pui provenite din tari ale Uniunii Europene, da si de la ferme romanesti, au fost retrase de pe piata dupa ce s-a depistat salmonela in carne. ”Mesajul pe care il transmitem comerciantilor , indiferent ca este vorba de mari lanturi de supermarketuri sau alte tipuri…

- Scandalul puilor vopsiți ca sa para mai "naturali" a fost lansat in spațiul public de șeful Protecției Consumatorului, Horia Constantinescu. Intamplator sau nu, la o zi dupa ce a generat dezbaterea, acesta a anunțat ca va demisiona din funcție pentru a candida la Primaria Constanța din partea PSD.

- Conducerea Spitalului Municipal Barlad anunta ca a dispus deschiderea unei anchete interne dupa ce doi angajati ai unitatii sanitare au fost filmati in timp ce bruscheaza si ii vorbesc urat unui batran care a ajuns in urgenta si care nu se putea tine pe picioare. Cei doi angajati care apar in imaginile…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca va analiza documentele de provenienta a exponatelor Muzeului National de Arta, pentru a verifica veridicitatea acestora, dupa ce in spatiul public a fost lansata ipoteza ca in expozitia Victor Brauner au fost expuse lucrari cu probleme de autenticitate.…

- ”In data de 10 ianuarie 2024, Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj a emis ordinul de incepere pentru lucrarile ce au in vedere eficientizarea sistemului de iluminat public, pe Centura Oradea, aflata pe raza municipiului Oradea. Lucrarile presupun inlocuirea corpurilor de iluminat existente…