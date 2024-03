Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general ANPC, Paul Anghel, afirma sambata, pe pagina sa de Facebook, ca “puiul vopsit” reprezinta o expresie metaforica, dupa ce președintele ANPC Horia Constantinescu a spus ca va sesiza autoritațile in acest caz. „In urma discuțiilor și a informațiilor contradictorii aparute in spațiul…

- Fermierii romani produc pui de calitate, iar 40% din carnea de pui se duce in Franta, ceea ce inseamna ca este de calitate, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, informeaza AGERPRES . „Fermierii romani produc pui de calitate. Romania are un grad de autosuficienta de 160% la carnea…

- Horia Constantinescu, controversatul șef al Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului, a anunțat joi pe o rețea sociala ca pleaca din instituție dupa scandalul ”puiului galben” și dupa ce a fost desemnat candidat PSD la Primaria Constanța. ”Probabil unii dintre voi deja știți ca am fost nominalizat…

- Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), va demisiona de la șefia instituției, in saptamanile care urmeaza. Anunțul a fost facut la finalul ședinței PSD Constanța, la care social-democrații au definitivat listele candidaților la Primaria municipiului…

- Puiul din galantar a ajuns subiect de disputa intre șefii de la ANPC și ANSVSA. Directorul executiv al ANSVSA, Mihai Ponea, il acuza pe președintele ANPC, Horia Constantinescu, ca induce in eroare oamenii cu afirmații legate de puiul vopsit și cu salmonella. „Orice aliment pe care punem mana are salmonella”,…

- Horia Constantinescu a anunțat ca va demisiona de la conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor! Acesta a precizat și motivul! Așadar, Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor ( ANPC ) a anunțat ca va demisiona de la șefia instituției.…

- Iesirile din spatiul public referitoare la siguranta produselor alimentare fara a astepta analizele de la laboratoare autorizate nu fac decat sa ne creeze o problema atat noua, cat si consumatorilor si industriei de crestere a pasarilor din Romania, considera vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, miercuri, ca, in urma cu o saptamana, comisarii CRPC Bucuresti Ilfov au facut controale la societatea Rewe Romania S.A. (Penny), atat la depozitul situat in comuna Stefanesti, cat si in doua puncte de lucru din municipiul Bucuresti, avand suspiciunea infestarii unor produse…