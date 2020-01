Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii cu varste intre 4 luni și 6 ani au murit dupa ce casa in care locuiau a luat foc. Tragedia a avut loc aseara pe strada Memorandului din Timișoara. Alarma s-a dat seara trecuta, in jurul orei 22:35. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la o casa in care…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.Judecatorii de la…

- O gradinița din Timișoara a fost evacuata de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența, dupa ce directoarea a aflat din presa numele firmei care a facut deratizarea in blocul in care au murit trei persoane, intre care doi copii.

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, acuza PNL de indiferența in cazul din Timișoara, unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit, dupa ce au prezentat simptomele unei intoxicații. Alți trei copii sunt internați la spital. Primele date arata ca blocul a fost deratizat recent, anunța…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a criticat luni lipsa de reactie si de asumare a autoritatilor in cazul de la Timisoara, unde trei persoane, dintre care doi copii, au murit, in urma unei actiuni de deratizare. "Un bebelus de noua zile si mama sa, dar si un alt copil de trei ani au…

- Caz cutremurator la Timișoara. O femeie și doi copii au murit dupa dezinsecția de pe scara blocului in care locuiau. Conform știrileprotv.ro , noua persoane de pe acea scara de bloc au ajuns la spital. Primele informații arata ca unul dintre cei doi copii decedați avea doar 10 zile. “15 apeluri au…

- Locatarii blocului din Timișoara unde au murit trei persoane in urma unei dezinsecții sunt sperați dupa cele intamplate. Doi copii din Timișoara, unul de 3 ani și altul de zece zile, și mama acestuia din urma, in varsta de 29 de ani, au murit, iar alți patru copii au ajuns in spital. Cu toții locuiau…

- Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara este evacuat dupa ce au murit doi copii si un adult, locatari ai cladirii, potrivit presei locale. Decesele au aparut dupa ce in bloc s-a facut deratizare si dezinsectie, potrivit presei locale. Au murit un bebeluș de 9 zile și mama acestuia in varsta de…