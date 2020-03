Stiri pe aceeasi tema

- Parintii copiilor care ne vor conduce: o noua tema. Noi nu avem, in acest moment, o analiza clara a “anatomiei” stratificarii sociale. Si mai ales nu avem o “anatomie” a compozitiei puterii: de unde vin acesti oameni, din ce paturi sociale, din ce structuri si prin ce mecanisme. Avem banuieli dar nu…

- Deși pareau fericiți, devenind in urma cu 10 zile și parinții unui baiețel perfect sanatos, pe nume Dominic Rusian, cantareața de muzica de petrecere și Florin Rusu s-au desparțit. Incurcatele sunt caile și inexplicabile. Deși venirea pe lume a primului lor copil ar fi trebuit sa-i uneasca, se pare…

- Conform celei mai recente forme a Legii Pensiilor votata in Camera Deputaților, au fost stabilite varsta de pensionare in funcție de anul de naștere, dar și in funcție de perioada de contribuție la sistem. Puterea.ro va arata cum puteți afla toate detaliile legate de anul de pensionare și suma...

- Aerul din București a fost mai rau decat in orașele chinezești celebre pentru poluare, cum ar fi Beijing sau Taiyuan. In cea mai poluata zi din 2019, aerul din București a fost de cinci ori mai rau decat cel din Beijing și de patru ori mai poluat decat in Taiyuan, potrivit datelor certificate culese…

- Nicolae Robu a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, in care vorbește despre cat de mult este iubit de catre studenții de la Universitatea Politehnica din Timișoara, unde inca preda. Astfel, primarul Timișoarei susține ca ar fi fost aplaudat de studenți atunci cand a intrat in sala de examen,…

- O interdictie temporara pentru vehiculele diesel va fi extinsa pentru inca doua zile la Roma din cauza "puternicei si persistentei" poluari atmosferice, au anuntat marti autoritatile din capitala italiana, citate de DPA. Masura a fost adoptata marti si, intrucat concentratiile de particule…

- Democratii organizeaza joi un vot controversat in Congresul american asupra unui text vizand sa-l impiedice pe Donald Trump sa declare razboi Iranului, Washingtonul redescoperindu-si profundele disensiuni politice dupa un rar moment de unitate de indemnuri la dezescaladare, relateaza AFP.

- Romania ocupa locul opt in Europa la numarul morților din cauza poluarii, la suta de mii de locuitori, conform unui raport al organizației GAHP, citat de catre Europa Libera. Peste 20.000 de romani mor anual din cauza poluarii. In marile orașe, cei mai importanți factori de poluare sunt mașinile și…