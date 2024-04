Pe șoseaua E85, in localitatea Urziceni, o scena neobișnuita a creat haos printre șoferi, atunci cand un elicopter a parut sa se apropie periculos de drum, generand panica și o accelerare a vitezei de catre participanții la trafic. Un martor ocular a relatat ca, observand elicopterul in coborare, a crescut viteza de la 60 la […] The post Cum se iau permisele cu japca pe E85! Oamenii accelereaza crezand ca elicopterul intenționeaza sa aterizeze de urgența pe drum appeared first on Puterea.ro .