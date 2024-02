Alertă meteo! Praful saharian și ploaia sângerie lovesc România Incepand de joi, 29 februarie, și pana vineri, 1 martie, un val de praf saharian va traversa țara noastra, din sud catre nord. Praful saharian va inrautați temporar calitatea aerului, insa va aduce și apusuri spectaculoase de soare. Ce este praful saharian Vanturile fierbinți din Africa transporta, de cateva ori pe an, o cantitate extraordinara de nisip din Sahara pana pe continentul nostru. Praful fin din Sahara face ca soarele sa para laptos. Uneori, cerul chiar devine roșu stralucitor. Cand ploua, praful cade intr-o așa-numita „ploaie sangerie” și lasa pete galbui pe suprafețe. Praful saharian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

