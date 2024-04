Stiri pe aceeasi tema

- Un nor de praf provenit din Sahara sufoca unele parți ale Europei, anunța meteorologii, inclusiv ANM care și-a actualizat prognoza, precizand ca praful saharian ajunge in Romania, intr-o alerta meteo actualizata. Norul de praf provenit din Sahara in Europa Inca de saptamana trecuta serviciul Copernicus…

- Un nor de praf din Sahara „excepțional de dens” lovește in Europa și va genera probleme mari. Totuși, specialiștii ANM arata ca acest val nu va afecta și Romania. Cei de la ANM preiau un avertisment lansat de serviciul Copernicus de Monitorizare a Atmosferei (CAMS) al Uniunii Europene. Norul de praf…

- Val de cutremure intr-o zona neobisnuita cu acest fenomen, in Romania. Locuitorii din judetul Braila se plang ca au auzit și bubuituri puternice in timpul seismelor. Cutremurele resimțite in zona ar putea avea legatura cu exercițiile militare. Cum s-au resimtit seismele? Localnicii din judetul Braila,…

- Pentru luna in care ne aflam valorile termice anunțate sunt cu mult peste media anuala, influențate direct de norul de praf saharian din Romania. Dar, lucrurile nu se vor menține așa, astfel ca meteorologii ANM au dat alerta, precizand cand scapam de norul de praf saharian din Romania. Norul de praf…

- O alerta de raid aerian a fost declanșata in toata Ucraina in primele ore ale zilei de duminica, din cauza amenințarilor cu rachete asupra mai multor regiuni, inclusiv Kiev. Forțele ucrainene anunța ca, pentru prima data, Rusia a folosit in razboi o bomba aeriana de 1.500 kg, care a fost lansata asupra…

- Genul acesta de fenomene extreme nu sunt la prima lor iterație pe continentul european și, implicit, in Romania. Dar, conform datelor ANM, a fost instaurata o alerta de praf saharian in Romania, meteorologii precizand și zonele lovite de furtuni in urmatoarele ore.

- Zilele acestea, un nor de praf saharian traverseaza mai multe țari, printre care și Romania. Fenomenul le starnește ingrijorari celor care sufera de diferite afecțiuni pulmonare. Medicii au cateva recomandari simple pentru a evita problemele.

- Incepand de joi, 29 februarie, și pana vineri, 1 martie, un val de praf saharian va traversa țara noastra, din sud catre nord. Praful saharian va inrautați temporar calitatea aerului, insa va aduce și apusuri spectaculoase de soare. Ce este praful saharian Vanturile fierbinți din Africa transporta,…