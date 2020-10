Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat ca, in noaptea de sambata spre duminica, au fost inregistrate concentrații crescute ale poluatorilor monitorizați la aproape toate stațiile din țara. „In cursul nopții de 24/25 octombrie (aproximativ intre orele 20.00 și 24.00) concentrațiile poluanților monitorizați in…

- Concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare din tara, in noaptea de sambata spre duminica, iar factorii meteo au influentat dispersia acestora fata de zilele precedente,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat vineri ca inspectorii Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla pe teren pentru a analiza cauzele poluarii inregistrate in Capitala, pe parcursul noptii de joi spre vineri. "In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu sunt…

- Romania va avea un sistem național de prognoza a calitații aerului, municipiul resedinta al Prahovei fiind desemnat oras pilot N. Dumitrescu Este considerata deja istorica poluarea atmosferica din municipiul resedinta al judetului Prahova, fara sa se gaseasca si vreo solutie anume, de vreme ce, din…

- Brașovul este unul dintre cele trei orașe – pilot in care va fi implementat un sistem de prognoza a calitatii aerului. Romania va avea in premiera un sistem national de prognoza a calitatii aerului pentru marile aglomerari urbane. Sistemul de prognoza va fi calibrat in trei orase pilot: Brasov, Ploiesti…

