Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul polonez a aprobat miercuri un proiect de lege pentru a restabili contraceptia de urgenta fara prescriptie medicala, in incercarea de a anula o restrictie introdusa in 2017 de guvernul nationalist anterior si respectand astfel o promisiune a premierului Donald Tusk, relateaza Reuters si AFP,…

- Guvernul spaniol va interzice aromele din derivatele de tutun, iar tutunul incalzit va fi supus acelorași reguli care funcționeaza in cazul țigarilor clasice, a anunțat ministrul Sanatații, transmite AFP . Aromele din produsele derivate de tutun (filtre, capsule etc.) sunt interzise și tutunul incalzit…

- 1. Scurt istoric al dreptului la avort in Romania Problemele generate de accesul la avort nu sunt o noutate pentru romani. De altfel, avortul sau intreruperea cursului sarcinii a fost aproape mereu prezent, intr-o forma sau alta, in legislația penala a Romaniei, de la Indreptarea Legii din 1652 la actualul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege privind implementarea unor garanții procedurale pentru copii in cadrul procedurilor penale, precum și cu privire la dreptul suspectului sau inculpatului la un avocat ales.

- Laurențiu Pantazi, comandantul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau, a anunțat astazi ca iși incheie o cariera impresionanta de 34 de ani in cadrul forțelor de ordine. Vestea retragerii sale a fost comunicata pe rețeaua de socializare Facebook de catre Sindicatul Polițiștilor – SIDEPOL Buzau.…

- Pe data de 20 decembrie, Gabriel Paun, fostul consilier onorific al lui Nicolae Ciuca, a anunțat intenția de a denunța statul roman la CEDO, dupa opt ani de procese legate de incidentul petrecut in Munții Retezat. La opt ani de la incidentul in care Mihai Bocea a fost calcat cu mașina in timpul unui…

- Economistul Bogdan Glavan demasca mecanismul prin care Guvernul marește datoria publica. Statul face o risipa incredibila cu plata pensiilor, cu angajații in sectorul public care sunt din ce in ce mai mult. Și genereaza cheltuieli cu dobanda pentru ca prin masurile luate marește datoria publica, susține…

- Adriana Preda este primul roman selectat in cadrul programului „Obama Scholars”, derulat de Universitatea Columbia din New York și coordonat de fostul președinte al SUA, Barack Obama. Originara din Sfantu Gheorghe, tanara Adriana Preda este unul dintre cei 11 lideri sociali selectați din tot atatea…