Polonia: Sute de mii de litri de vodcă de contrabandă, folosite ca dezinfectant contra coronavirusului Aproape jumatate de milion de litri de vodca de contrabanda și de alcool pur produs ilegal va fi folosita ca dezinfectant în lupta contra coronaviruslui, a anunțat vineri parchetul general, citat de AFP.



Serviciile de vama și fiscul au strâns pâna acum cel puțin 430.000 de litri de vodca și de alcool pur, pastrate ca dovezi în proceduri judiciare sau confiscate în urma unor decizii judecatorești.



