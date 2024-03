Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele de bruiaj ale Rusiei genereaza haos in zona Baltica, sute de zboruri fiind afectate in ultimele zile, potrivit Visegrad 24. Activitatea de razboi electronic atribuita Rusiei continua in spațiul aerian deasupra Poloniei, Estoniei, Germaniei și Finlandei. Protagonistul este in continuare…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca pot crește timpii de așteptare la frontiera Poloniei cu Ucraina, Slovacia și Lituania. Premierul polonez Donald Tusk nu a exclus o inchidere temporara a frontierei pentru schimburile de marfuri cu Ucraina. Polonia este marcata de manifestațiile masive ale agricultorilor…

- Politicienii polonezi i-au cerut vineri comisarului european pentru pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, sa demisioneze, in condițiile in care fermierii au blocat drumuri in Polonia sa natala și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, declanșand o noua greva de o luna impotriva politicilor…

- Ministrul polonez al apararii, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat, intr-un interviu publicat luni, 5 ianuarie, ca Polonia trebuie sa se pregateasca urgent pentru amenintarea unui razboi cu Rusia, informeaza Agerpres preluand agentia germana de știri DPA.Ministrul polonez a fost intrebat daca el considera…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a facut o declarație neașteptata referitoare la viitorul Crimeei, noteaza Rosbalt, potrivit Rador Radio Romania. Politicianul a reamintit ca, din punct de vedere istoric, peninsula a aparținut Rusiei in cea mai mare parte a timpului. Duda și-a exprimat temerea ca…

- Intr-un document secret, Ministerul german al Apararii descrie in mod realist și cu detalii șocante “calea spre conflict”, cu alte cuvinte, inceputul unui razboi intre Rusia și NATO. Jurnaliștii de la BILD au publicat acest scenariu, care arata ca inceputul razboiului va fi in februarie 2024, iar Rusia…

- Finlanda va primi arme americane pentru a lupta impotriva Rusiei, daca aceasta din urma va invinge in conflictul ucrainean. Aceasta opinie a fost exprimata de analistul centrului american de cercetare "Lexington Institute", Sarah White, intr-un articol de autor pentru portalul "Real Clear Defense",…