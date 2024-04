Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema a cuprins Argentina, care se confrunta cu un val de inundații. Strazile s-au transformat in lacuri, iar multe zboruri au fost anulate. Capitala Buenos Aires și cartierele din apropiere au fost maturate de furtunile puternice. De duminica trecuta, ploaia nu s-a mai oprit, iar circa o suta…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal a decis sa aloce organizarea Campionatului European de handbal feminin din 2026 Cehiei, Poloniei, Romaniei, Slovaciei si Turciei, intr-o miscare menita sa duca handbalul feminin de top pe cat mai multe piete europene posibil.

- Pompierii spanioli continua vineri sa incerce sa raceasca structura cladirii din orasul spaniol Valencia est in care s a produs un incendiu soldat cu cel putin patru morti si 14 disparuti, informeaza EFE, care mentioneaza ca cifra s ar putea schimba in momentul in care pompierii reusesc sa patrunda…

- Parintii tinerilor morti la 2 Mai in accidentul produs de Vlad Pascu au fost nemultumiti de faptul ca procesul care trebuia sa inceapa joi, la ora 9.00, a fost amanat pentru ora 12.30, dar si de atitudinea avuta de judecatoare. Ei sustin ca aceasta mesteca guma atunci cand a intrat in sala. ”Copilul…

- Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in Chile in urma incendiilor de padure care au lovit o regiune din centrul tarii in acest weekend. Oficialii au anuntat ca cel putin 1.200 de case au fost distruse de flacari, iar numarul poate creste intrucat focul se raspandeste in zonele turistice. Presedintele…

- Centrul Taylor Gontineac s-a accidentat si a devenit indisponibil pentru meciul de debut al nationalei Romaniei in Rugby Europe Championship 2024, contra Poloniei, la Gdynia, duminica 4 februarie, de la ora 19:15, potrivit Agerpres.Potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Rugby, Gontineac…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul nopții trecute, la o casa de locuit din localitatea Muntele Sacelului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar și polițiștii. ”Pompierii au gasit casa de locuit, cu o suprafața de aproximativ 80mp,…