Natura s-a dezlanțuit in cursul zilei de marți, in toata țara, și in județul Dambovița, cele mai mari pagube, au fost distruse solariile legumicultorilor din Baleni. Pompierii au intervenit pentru degajarea a 70 elemente de construcție de la 12 case și 58 blocuri, 297 de copaci doborați de vant, 28 stalpi cazuți pe carosabil, fiind […]