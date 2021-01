Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, candidat PSD la alegerile parlamentare de duminica, susține ca bucureștenii intalniți de ea sunt nemulțumiți de faptul ca Guvernul PNL a inchis școlile, bisericile sau piețele. Ea ii acuza pe guvernanți ca au dus țara intr-o „catastrofa” sanitara. „Si bucurestenii din Sectorul…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede prelungirea valabilitații voucherelor de vacanța, emise in 2019 și in 2020, pana la sfarșitul anului viitor.Guvernul a adoptat și o OUG care prevede o schema de ajutor pentru industria HoReCa.

- Guvernul ungar își menție opoziția fața de condiționarea accesului la banii europeni de standardele democratice, blocând bugetul UE și planul de relansare economica prin veto, a precizat joi purtatorul de cuvânt al premierului Viktor Orban. Gergely Gulyas a mai spus într-o…

- Echipa nationala de baschet masculin a Romaniei, aflata la Valencia in vederea partidelor cu Polonia si Spania din preliminariile Campionatului European – FIBA EuroBasket 2022, nu se poate antrena in prezent, din cauza unui rezultat neconcludent la testarea pentru COVID-19 efectuata la sosirea in Spania.…

- UE nu iși poate permite sa faca compromisuri cu privire la noile dispoziții de stat de drept pe care le va aplica fondurilor pe care le aloca statelor membre, potrivit George Soros. Consiliul European va trebui sa decida in curand sa asigure finanțarea pentru urmatoarea perioada bugetara. Finanțatorul…

- Fronda bugetara europeana a Poloniei și Ungariei, secondate de acum și de Slovenia, nu a fost soluționata la videoconferința de joi seara a șefilor de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene. Corespondenții de presa transmit din Bruxelles ca au loc in continuare negocieri intense intre…

- Principala organizație profesionala a restaurantelor, barurilor și cafenelelor din Franța a anunțat sambata ca va ataca in justiție inchiderea administrativa decretata pentru acest sector, de la inceperea celei de a doua perioade de izolare, care a intrat in vigoare la 30 octombrie, informeaza Agerpres,…

- Guvernul portughez a anuntat sambata noi restrictii incepand din 4 noiembrie pentru majoritatea tarii, cerand populatiei sa stea acasa, cu exceptia deplasarilor pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau la cumparaturi, si a cerut companiilor ca angajatii sa lucreze de la distanta, relateaza Reuters,…