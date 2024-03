Polonia cumpără lansatoare de grenade antitanc de la Saab, într-o tranzacţie de circa 1,63 miliarde de dolari Anul acesta, Polonia cheltuie aproximativ 4% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare, incercand sa-si consolideze fortele armate in fata invaziei Rusiei in Ucraina. ”Fortele armate ale Poloniei vor… (obtine) lansatoare de grenade antitanc produse in Suedia, iar noi alocam aproximativ 6,5 miliarde de zloti pentru asta”, a declarat Kosiniak-Kamysz intr-o conferinta de presa, adaugand ca arma a fost eficienta in Ucraina. Acordul se refera la lansatorul de grenade Carl-Gustaf M4, care este destinat sa combata toate tipurile de vehicule de lupta moderne. Kosiniak-Kamysz a spus ca Polonia va primi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat joi ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia are arme „capabile” sa loveasca teritoriile acestor țari. Țarile occidentale „trebuie sa ințeleaga ca și noi avem arme capabile sa atinga ținte pe teritoriul vostru”, a avertizat…

- Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”,…

- Berlinul a plasat sub tutela activele germane ale Rosneft, inclusiv pachetul de 54,17% din rafinaria Schwedt din Berlin, in septembrie 2022, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. De atunci, a prelungit de doua ori mandatul de tutela, cel mai recent in septembrie 2023, si trebuie sa ia o noua decizie…

- Tara membra NATO a facut un val de cumparaturi de echipamente militate, incercand sa descurajeze orice posibil atac dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. ”Astazi am incheiat un acord cu Lockheed Martin, prin care… am achizitionat sistemul de lansare verticala VLS MK 41, impreuna cu modulele ExLS (Extensible…

- Noul șef al Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, avertizeaza ca Armata Romaniei nu are legea necesara pentru a pregati populația sa faca fața in cazul extinderii razboiului din Ucraina și nici pentru a acționa proporțional cu pericolele militare existente. El a acordat un interviu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.