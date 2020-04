Stiri pe aceeasi tema

- Lingvistul și filozoful american Noam Chomsky, acum in varsta de 91 de ani, se afla in autoizolare pe fondul pandemiei noului coronavirus, dar condamna modul in care SUA manipuleaza virusul, transmite Al Jazeera. Chomsky susține ca aceasta criza ar fi putut fi evitata, pentru ca au existat suficiente…

- Guvernul a pregatit o ordonanța de urgența care țintește subordonarea totala a managementului sanitar din Romania, pe de o parte, și incadrarea de rezidenți și menținerea lor in activitate pana la incheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a trebuit sa organizeze, luni, o videoconferința din doua sedii ale instituției, pentru a putea judeca recursurile in interesul legii in forma cerua de lege, adica in complet de 67 de judecatori. Instanța suprma a explicat ca unificarea practicii judiciare ramane…

- Marea Britanie nu va putea reveni la o viata normala mai devreme de sase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata concetatenilor sai sa manifeste rabdare fata de masurile restrictive impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului, ea afirmand ca obiectivul actual este dublarea numarului cazurilor de infectare la un interval de zece zile. In prezent, dublarea…

- Guvernul german spune ca poate sa isi dubleze numarul de paturi de terapie intensiva si chiar sa produca mai multe ventilatoare, dar are nevoie de oameni care sa stie sa lucreze in sistemul medical, scrie Digi24.ro. Peste 300 de voluntari au raspuns, pana acum, apelului lansat de autoritațile din Saxonia. …

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…

- Spor de pana la 85% din salariu pentru personalul medico-sanitar si auxiliar implicat in epidemia de COVID-19. Guvernul vrea sa acorde spor pentru conditii deosebit de periculoase, cuprins intre 55% si 85% din salariul de baza, si personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul…