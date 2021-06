Polițiștii din Sebeș au amendat cu 1000 de lei un tânăr de 20 de ani care nu a respectat măsura carantinării Polițiștii din Sebeș au amendat cu 1000 de lei un tanar de 20 de ani care nu a respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle, pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-a intors din strainatate. Fața de tanar, polițiștii au luat masura sancționarii contravenționale, cu amenda in valoare de 1.000 de lei, conform prevederilor art. 65 din Legea 55/2020. Amintim faptul ca purtarea maștii de protecție este, in continuare, obligatorie in spațiile publice inchise, in mijloacele de transport in comun, la locul de munca, spațiile comerciale, precum… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 18 iunie 2021, polițiștii din Sebeș au depistat un tanar de 20 de ani, din municipiu, care nu a respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle, pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-a intors din strainatate. Fața de tanar, polițiștii au…

- Polițiștii din Sancel au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna, care nu a respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-a intors din strainatate. Barbatul fost sancționați contravențional, cu amenda…

- Polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii locali, intr-o piața din oraș au depistat un barbat de 37 de ani și o femeie de 36 de ani, din Teiuș, care nu au respectat masura carantinarii. Cei doi au parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani,…

- Polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii locali au depistat un barbat de 53 de ani, din oraș, care nu a respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-au intors din strainatate. Barbatul…

- Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Alba anunța ca au amendat cu 2.000 de lei, un tanar din Cugir care nu a respectat masura carantinarii la domiciliu. Mai exact, in cursul zilei de marți, 4 mai, in timpul unei acțiuni de verificare a modului in care cetațenii respecta masurile de combatere…

- Polițiștii au depistat o femeie de 36 de ani și un barbat de 31 de ani, din Zlatna, care nu au respectat masura carantinarii și au parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-au intors din strainatate. Cei doi au fost sancționați contravențional,…

- Polițiștii din Zlatna au depistat o femeie de 36 de ani și un barbat de 31 de ani, din Zlatna, care nu au respectat masura carantinarii și au parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-au intors din strainatate. Cei doi au fost sancționați…

- Polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii locali din Teiuș, l-au depistat pe un tanar, de 26 de ani, din Teiuș, care nu a respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-a intors din…