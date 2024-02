Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a arestat sambata mai multi jurnalisti la o manifestatie a sotiilor de militari mobilizati, care cer ca acestia sa fie adusi inapoi din Ucraina, la doi ani de la declanșarea invaziei ruse, relateaza mai multe publicatii ruse independente.

