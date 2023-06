Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ialoveni au descins cu percheziții autorizate la domiciliile a doi barbați din localitatea Costești, de unde au fost ridicate 2 arme și 72 de cartușe deținute ilegal. Ulterior, bunurile au fost transmise pentru expertiza la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP,…

- La domiciliul unui minor in varsta de 15 ani din localitatea Zastinca, raionul Soroca, polițiștii au depistat o arma pneumatica de calibrul 4,5 mm, pe care acesta ar fi incercat sa o vanda pe o platforma de anunțuri. Iar o arma de vanatoare calibrul 12 și 54 de cartușe de calibru diferit a fost descoperita…

- Scandal intr-o familie din Bistra: O femeie a apelat la poliție dupa ce a fost agresata de soț. Ce au facut oamenii legii O femeie din Bistra a anunțat polițiștii dupa ce a fost amenințata și agresata de catre soț. La fașa locului s-au deplasat polițiștii și au emis pe numele barbatului un ordin de…

- Un barbat din București, in varsta de 38 de ani, este cercetat de polițiști sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata.

- Polițiștii din Dambovița efectueaza, joi de dimineața, percheziții la persoane din municipiul București și județul Giurgiu, banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata, prin case de expediție. Oamenii legii au pus in aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara. In urma cercetarilor…

- Sindicatele din Poliție cer ca oamenii in uniforma sa poata face greva, lucru interzis deși de mai bine de 20 ani Poliția Romana a fost demilitarizata.Ce doleanțe au polițiștii.Salarizarea:- salariu in bataie de joc, in ultimii 14 ani, timp in care au existat mai multe legi ale salarizarii (de exemplu:…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Dambovița, Prahova și Timiș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Dambovița au efectuat, luni, 24 aprilie a.c., 7 percheziții domiciliare, in județele Dambovița și Timiș.

- O minora a incercat sa se arunce in gol de pe acoperișul Hotelului Național din Capitala. Cazul a avut loc miercuri, 12 aprilie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Chișinau. Informația a fost confirmata pentru Jurnal.md de catre ofițerul de presa al Poliției capitalei, Natalia Stati. Poliția…