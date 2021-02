Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video in care politisti incatuseaza si „trateaza” cu gaz lacrimogen o fetita de culoare, in varsta de noua ani, din orasul Rochester (statul New York) a provocat un nou val de indignare in SUA fata de metodele fortelor de ordine, scrie digi24.ro .

