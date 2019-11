Polițist, rănit de un şofer. L-a lovit cu mașina, refuzând să oprească "Un politist local cu atributii de circulatie pe drumurile publice necesita ingrijiri medicale de minim o luna de zile dupa ce bratul stang i-a fost acrosat de un autovehicul condus de un sofer cu antecedente in incalcarea normelor rutiere. (...) Angajatul Directiei Generale Politia Locala Arad isi exercita atributiile de serviciu fluidizand traficul si deviind circulatia. Soferul nu a respectat indicatia de a se opri exprimata de politistul local si si-a continuat deplasarea", precizeaza, miercuri, Politia Locala Arad, potrivit Agerpres. "Cu o luna in urma, barbatul a fost sanctionat"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro "Cu o luna in urma, barbatul a fost"…

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost ranit vineri dupa-amiaza, in judetul Olt, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in care se aflau aproximativ 100 de persoane, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, pompierii Detasamentului…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit grav, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un tractor, in localitatea Cioatele, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Copilul a suferit mai multe traumatisme si soc hemoragic, fiind transportat in…

- Un polițist rutier a fost grav ranit in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de joi spre vineri pe șoseaua de centura din Oradea. Polițistul a fost lovit de o mașina condusa de un minor de 15 ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Mai mult, mașina in care se mai aflau inca doi adolescenți…

- O nona tragedie a avut loc in noaptea de luni spre marți, in Sibiu, cand un tanar de 19 ani a murit și alți doi au fost grav raniți, in urma unui accident cumplit. Mașina lor a intrat cu viteza intr-un stalp, potrivit oradesibiu.ro. Impactul a avut loc in apropiere de sediul Inspectoratului pentru…

- Patru persoane, intre care si un copil de cinci ani, implicate joi dimineata intr-un accident rutier pe DJ 546A, intre localitatile Schitu si Serbanesti, intr-o zona cu asfalt denivelat, au fost transportate la spital cu rani usoare, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, minorul in varsta de 7 ani s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, in fuga, iar politistul aflat la volanul masinii a franat, insa nu a putut evita impactul. "Prin apel la numarul unic de urgenta…

- Constantin Dancu, șeful IPJ Constanța, a fost ranit in urma unui accident care a avut loc sambata, in Mangalia. Acesta se afla pe motocicleta cand a fost lovit de o mașina condusa de un barbat in varsta de 78 de ani. Potrivit ct100.ro, șoferul mașinii nu a respectat semnificația indicatorului Oprire…

- Un baietel de doi ani, din comuna Alunu, a fost ranit grav, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe un drum din localitate, el urmand sa fie transportat la un spital din Craiova cu un elicopter SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit…