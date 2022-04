Poliţist din Cluj, prins la furat într-un magazin de bricolaj. Ce ascundea sub caschetă Un politist din Cluj a fost prins in timp ce fura dintr-un magazin de bricolaj, chiar in timp ce purta uniforma de serviciu. El a fost retinut pentru 24 de ore. Politistul a fost vazut pe camerele de supraveghere de catre agentii de securitate din cadrul magazinului de bricolaj din Cluj-Napoca. Acesta ascunsese sub cascheta […] The post Politist din Cluj, prins la furat intr-un magazin de bricolaj. Ce ascundea sub cascheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Iacob Rat, fost mascat devenit agent de poliție la Secția 4, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa a fost prins la furat in Dedeman Cluj.Iacob Rat lucreaza la Secția 4 Poliție, iar miercuri dimineața, a intrat in Dedeman, in timpul serviciului, a luat un minicompresor și l-a ascuns sub cascheta.Angajații…

