Vijeliile fac prima victimă. Un bărbat din Vrancea, prins sub un solar doborât de vânt Un barbat a intrat in stop cardio-respirator, marti, in localitatea Carligele din judetul Vrancea, dupa ce a fost prins sub un solar pus la pamant de vant. El a fost resuscitat și transportat la spital. Potrivit ISU Vrancea, in urma vantului puternic, pompierii au actionat pentru degajarea unor elemente de acoperis instabile si a unui […] The post Vijeliile fac prima victima. Un barbat din Vrancea, prins sub un solar doborat de vant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

