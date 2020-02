Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de șantaj și camata a fost identificat și reținut 24 de ore in urma unei acțiuni de prindere in flagrant, organizata de polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin. La data de 18 februarie, polițiștii clujeni au reținut un barbat, de 47 de ani,…

- La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 02:20, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Gherla, împreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, Detașamentul 5 Gherla, au depistat un barbat în vârsta de 36 de ani, din comuna…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, fapta comisa pe teritoriul Austriei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. La data…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de proxenetism, fapta comisa pe teritoriul Italiei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. La data de…

- Un barbat a fost atacat cu un cuțit in sectorul Botanica al capitalei. Agresorul a fost reținut de carabinieri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Carabinierilor, In noaptea de 27 ianuarie 2020, aproximativ ora 02.15, pe strada Sarmizegetusa din capitala, in urma unui atac s-a ales…

- Un barbat de 41 de ani a fost retinut dupa ce a agresat o vanzatoare intr-un magazin din orasul Targu Carbunesti, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti…

- Al doilea barbat acuzat de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, Emil Marius Alecu, zis Bebino, a fost retinut.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures cerceteaza un barbat banuit de savarsirea infractiunii de proxenetism. La data de 3 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore, un barbat,…