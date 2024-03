Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Un comunicat de presa, transmis de procurori, scoate la iveala faptul ca și un inspector de la ITM Buzau este in vizor in acest caz, fiind chiar reținut pentru luare de mita: *ȘTIRE INIȚIALA Ieri, politistii Biroului pentru Protejarea Fondului Forestier si Piscicol din cadrul Inspectoratului…

- Ieri, politistii Biroului pentru Protejarea Fondului Forestier si Piscicol din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un barbat de 55 de ani, din Covasna pentru ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca,…

- Miercuri, 6 martie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj au reținut un tanar in varsta de 27 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul…

- STIRE DE PRESA Targoviste, 16 februarie 2024 BARBAT DIN BANGLADESH DEPISTAT CU SEDERE ILEGALA IN DAMBOVITA Politistii din cadrul Biroului pentru Imigrari al Judetului Dambovita, in urma actiunilor intreprinse, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita ndash;…

- UPDATE Fața de cele 3 persoane reținute pentru savarșirea infracțiunii de proxenetism, instanța a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. *ȘTIRE INIȚIALA Ieri, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul…

- Ieri, 31 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru furt calificat și uzurpare de calitați oficiale. In fapt, in noaptea de 21 spre 22 ianuarie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din Buzau…

- Tragedie in Gorj: Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mersUn barbat de 42 de ani a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mers, la Plostina, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Ioana…