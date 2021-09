Inspectoratul General al Poliției Romane neaga, intr-un comunicat de presa, informațiile publicate, joi, de sindicatul Europol legat de promovarile din poliție. “Avand in vedere structurile de pregatire profesionala nou inființate, la nivelul Poliției Romane, s-au desfașurat mai multe etape de ocupare a locurilor de instructori, pentru toate subunitațile. Așa cum am transmis deja public, una […] The post Poliția Romana: Doar 10 polițiști nu au trecut testele de pregatire fizica și autoaparare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .