- Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, a oferit detalii intr-o intervenție pentru B1 TV, despre capturarea lui Catalin Cherecheș in orașul german Augsburg.„Capturarea acestuia a durat numai patru zile. Poliția Romana a oferit informații esențiale partenerilor externi. Am beneficiat…

- Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, a dat detalii, intr-o intervenție pentru B1 TV , despre prinderea lui Catalin Cherecheș in orașul german Augsburg, dupa ce a fost dat in urmarire. „Capturarea acestuia a durat numai patru zile. Poliția Romana a oferit informații esențiale partenerilor…

- In cursul zilei de 28 noiembrie 2023, in urma unei colaborari stranse intre autoritațile polițienești din Romania și cele din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a avut loc localizarea, identificarea și reținerea unui barbat in varsta de 45 de ani, originar din Baia Mare. Acesta era urmarit la nivel…

