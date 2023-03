Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care, maine, 10 martie, in incinta complexului Arena Chișinau, la ora 17:00 va avea loc un concert susținut de o cunoscuta trupa, Poliția informeaza atat spectatorii, cat și persoanele care intenționeaza sa se afle in zona respectiva, ca in adiacentul complexului de agrement sunt disponibile…

- In perioada 18 - 31 ianuarie curent, pe intreg teritoriul țarii, polițiștii au verificat starea tehnica a autobuzelor, troleibuzelor și taxiurilor inainte de plecarea pe ruta, dar și in traficul rutier. In aceasta perioada au documentat 212 conducatori de taxi și 42 de conducatori de autobuze antrenați…

- Pana la sfarșitul lunii ianuarie, Poliția anunța ca verifica condițiile in care sunt transportați pasagerii in transportul public, regulile de exploatare a autovehiculelor pe timp de iarna, dar și starea tehnica a transportului public, transmite Realitatea.md . Conform informațiilor, activitațile polițiștilor…

- Iata programul dupa care vor circula vehiculele pe ruta Mihail Kogalniceanu Constanta Primaria comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, anunta ca, in urma finalizarii procedurii de atribuire prin licitatie a licentelor de transport public judetean, organizata de Consiliul Judetean Constanta,…

- Un barbat de 39 de ani a cazut in gol de la inalțime, la concertul desfașurat sambata la Arena Chișinau. Victima a fost transportata la spital.Potrivit oamenilor legii, barbatul a cazut de la o inalțime de aproximativ 2,5 metri.

- O ruta speciala de autobuz va fi organizata maine, 24 decembrie, pentru transportarea tur-retur a persoanelor care vor participa la concertul de deschidere a arenei polivalente „Chișinau ARENA”, unde va evolua trupa ucraineana „Okean Elzy”. Concertul are loc in cadrul Turneului mondial „Help for Ukraine”.

- Primaria Chișinau va asigura transport cu ocazia deschiderii Arenei Chișinau, decizia a fost luata ca urmare a numarului mare de doritori de a participa la concertul trupei „Okean Elzy” din 24 decembrie. Anunțul a fost facut de primarul, capitalei, Ion Ceban la ședința operativa a serviciilor Primariei.