Poliția de Frontieră fluidizează traficul la granița de Vest, după afluxul uriaș de români Poliția de Frontiera a anunțat, sambata seara, ca, in continuarea masurilor de fluidizare a traficului la granița dintre Romania si Ungaria, autoritațile de frontiera din cele doua state permit intrarea in Romania și prin PTF Nadlac II, pe cinci puncte de control. Dupa revolta a zeci de romani care nu mai aveau rabdare sa intre […] The post Poliția de Frontiera fluidizeaza traficul la granița de Vest, dupa afluxul uriaș de romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au ieșit din Romania a fost, duminica, pentru prima data de la instituirea starii de urgența, mai mare decat cel al persoanelor care au intrat in țara: 11.000, fața de aproximativ 8.500. Peste 19.000 de persoane, cetațeni romani și straini, au trecut frontierele in ultimele…

- Granița cu Ungaria, "cea mai tranzitata" Foto: Politia de frontiera. Aproximativ 20.000 de persoane au trecut prin punctele de frontiera din România, în ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost peste 9.000 de cetațeni români și straini, iar pe cel de ieșire,…

- Soferii de TIR care transportau cereale spre țarile Uniuneii Europene au ramas blocati vineri mai bine de 12 ore in vami din cauza Ordonantei militare 8. Autoritatile au emis aseara actul care interzicea exportul in afara UE, dar nu au explicat cum procedeaza firmele care transporta in spațiul comunitar.Mai…

- Persoanele care se prezinta la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoite sa astepte, luni, in jurul pranzului, cel putin cinci ore pentru procedurile de tranzitare, din cauza aglomeratiei. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru Agerpres,…

- Autoritatile de frontiera din Romania si Ungaria au decis ca incepand de azi, 26.03.2020, ora 06.00, sa se permita deplasarea lucratorilor transfrontalieri avand cetatenia romana si ungara, cu domiciliul sau resedinta in limita a 30 de kilometri de la linia de frontiera catre interior, prin punctele…

- Masurile luate la nivelul Ministerului Transporturilor, menite a reduce efectele generate de criza noului coronavirus COVID-19, precum și pentru sprijinirea agenților economici ce activeaza in industria transporturilor din Romania sunt – suspendarea temporara a circulației unor trenuri interne, cat…

- Peste 3.500 de romani sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria, dupa decizia guvernului maghiar de a nu mai permite tranzitarea teritoriului țarii, pe fondul pandemiei de coronavirus. Budapesta a permis numai camioanelor de marfa sa tranziteze țara. UPDATE 14:30. Ministrul Bogdan Aurescu a…

- Invalmașeala la frontiera dintre Ungaria și Romania. Mii de romani care au reușit sa plece din Italia au ramas blocați la punctul de trecere Nadlac. Aceștia vor sa fie lasați in țara, insa refuza sa stea 14 zile in carantina.