Poliția Capitalei a anunțat, marți, ca s-a sesizat din oficiu in cazul tragediei de la Spitalul "Victor Babeș". Trei femei cu varste intre 63 si 84 de ani sunt victimele defectarii instalatiei de oxigen a unitatii mobile ATI, cadavrele fiind transportate la INML. "La data de 12.04.2021, politisti din cadrul Politiei Capitalei – Serviciul Omoruri, […]