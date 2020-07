Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Giurgiu efectueaza, joi dimineata, noua perchezitii, in doua judete, la domiciliile unor persoane banuite ca postau anunturi false cu masti medicinale si comercializau ilegal tutun, anunta IGPR. Potrivit unui comunicat transmis joi dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Un autobuz a fost implicat, miercuri dimineața, intr-un accident pe Centura Capitalei. Patru persoane au fost ranite in urma impactului dintre mijlocul de transport in comun și un autoturism.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc miercuri…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a reacționat dupa materialul publicat de Libertatea, in care se relata modul cum a fost indepartat din funcție Sorin Aneculoaiei, șef desemnat la Brigada Rutiera.IGPR a susținut ca polițiștilor Brigazii Rutiere nu li s-a solicitat sa execute misiuni de…

- Sapte persoane au fost puse sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala si spalarea banilor in care politistii au facut perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman. In acest caz, prejudiciul este estimat la 1,2 milioane de lei, informeaza News.ro.Citește și: Peste 100…

- Polițiștii prahoveni au derulat, marți, noua percheziții in București și in județele Calarași, Teleorman și Ilfov, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul comerțului cu materiale de construcție.

- 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar dupa audieri maraton in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei. Au fost ridicate și confiscate de polițiști peste 400 de parfumuri, 4 minibaruri și peste 450…

- Un numar de 59 de persoane au fost conduse la audieri, pana in prezent, la sediul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, in dosarul privind furturi de produse de lux, in care joi dimineata au fost efectuate perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, informeaza Politia Capitalei.…