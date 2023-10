Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a reusit un rezultat notabil, astazi, in runda a 7-a a elitei feminine. Alb-violetele au plecat neinvinse de pe terenul campioanei „U” Cluj si raman in fruntea ierarhiei. A fost 0-0 pe terenul ardelencelor, care-si desfasoara partidele de pe teren propriu la Alba Iulia in acest…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au jucat in weekend, pe teren propriu, cu grupari noi in elita feminina, dar cu ambitii mari. Pe „Stiinta” Farul Constanta a triumfat ieri cu 2-1, in timp ce la Tomnatic gazdele s-au impus cu 3-1 in fata Gloriei Bistrita, gruparea pe care alb-violetele reusisera…

- ARAD. A fost etapa cu numarul 4 in Liga 3 la fotbal. Iata rezultatele din Seria 8: CSC Peciu Nou – Lunca Teuz Cermei 1-0, Phoenix Buzias – ACB Ineu 0-2, CS Socodor – Progresul Pecica 1-3, Soimii Lipova – Avantul Periam 2-0, Poli Timisoara – FC Bihor 1-1.

- Politehnica Timisoara a remizat azi in runda a 4-a a Ligii 3 in ceea ce poate fi derby-ul Seriei 8, cu FC Bihor, nume de care sunt legate multe dueluri la nivel superior. A fost 1-1 dupa un meci plin de evenimente, multe neplacute pentru gazde, care au suferit noi accidentari. Murariu si Curescu au…

- Politehnica Timisoara a avut parte de un adversar puternic in prima etapa a elitei feminine, dar a beneficiat de o dubla superioritate numerica inca inainte de pauza cu FK Csikszereda. Alb-violetele s-au impus cu 3-1 in urma „dublei” Nicoletei Kurja si reusite braziliencei Emilly da Silva Scaramelo.…

- Politehnica Timisoara a reusit astazi, in sfarsit, sa castige in teste cu o divizionara „C”. Amicalul cu Phoenix Buzias, chiar formatia care i-a eliminat pe alb-violeti din Cupa Romaniei, a ramas „in picioare”, si a fost castigat de gazdele de pe „Dan Paltinisanu”, cu 3-1. Poli i-a folosit in acest…

- Politehnica Timisoara ramane fara succes in teste cu echipele din Liga 3. Dupa eliminarea prematura din Cupa, dupa prelungiri la Lugoj cu Phoenix Buzias, alb-violetii s-au deplasat azi pe terenul celor de la CSM Deva, o pretendenta la promovare care a abordat jocul cu nume folosite mai putin in amicalele…

- Politehnica Timisoara nu a obtinut victoria nici in cel de-al doilea test cu o divizionara C in aceasta vara. Alb-violetii s-au simtit mai bine in prima repriza si cu nou promovata CSC Peciu Nou, la care au ajuns in aceasta vara si Mera si Ignea. Gazdele de pe „Dan Paltinisanu” au deschis scorul prin…