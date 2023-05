Politehnica Femina, succes zdrobitor pe terenul lui FK Csikszereda

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța și Universitatea Craiova se intalnesc in etapa cu numarul 3 din play-off-ul SuperLigii. Fara succes in acest play-off, echipa lui Eugen Neagoe viseaza sa relanseze lupta pentru titlu cu un potențial succes la Ovidiu. Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange…

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- . Baschetbaliștii careieni de la BC Primo au invins astazi echipa liceului Kolcsey din Satu Mare in cadrul unui meci de pregatire. Munca susținuta a sportivilor careieni a dat rezultate. Sambata, BC Primo Carei va participa cu sportivii sai la un turneu la Arad. Program: 12:00 Valbon Arad – Primo Carei…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a trait momente pline de dramatism in meciul din optimi de la turneul WTA 1000 de la Miami Open impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova.

- Politehnica Timișoara continua fara pas greșit in elita feminina. Ieri, alb-violetele au obținut o noua victorie, prima pe teren propriu in 2023 a venit in compania celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, pe ”Știința”. Timișorencele au atacat de la inceput, dar deschiderea scorului s-a amanat dupa lovitura…

- Voleibalistii de la CSM Constanta au avut o misiune dificila pe terenul liderului Diviziei A1, CSA Steaua Bucuresti. Disputat sambata, 25 februarie, in etapa a 20-a, meciul din Sala Regimentului de Garda a inceput cu un set adjudecat la pas de gazde, 25-15, insa formatia antrenata de Razvan Parpala…

- In cursul saptamanii trecute medicii de la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” din Iasi au efectuat cu succes doua transplanturi renale si unul hepatic, prelevarea organelor fiind facuta de la un pacient cu anevrism rupt, aflat in moarte clinica. „Este cea de a doua prelevare efectuata la Iași in mai…