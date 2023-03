Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara are parte maine de o misiune extrem de dificila. Dupa eșecul de la Dumbravița, alb-violeții sunt obligați sa invinga viceliderul Politehnica Iași pentru a mai spera cu șanse reale la salvare. Antrenorul Octavian Benga a fost surprins astazi de comunicatul conducerii clubului, care…

- Joi, 23 februarie – ora 17.00: Gloria Buzau – FC Brasov.Vineri, 24 februarie – ora 16.00: Unirea Slobozia – CSA Steaua.Sambata, 25 februarie – ora 11.00: Minaur Baia Mare – Concordia Chiajna, Ripensia Timișoara – Unirea Dej, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Csikszereda Miercurea…

- Turul I din Cupa Romaniei de handbal programeaza un meci pe teren propriu pentru echipa SCM Politehnica Timișoara. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacau, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude.

- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

- Politehnica Timisoara a sunat adunarea cel mai devreme dintre echipele timisene de fotbal, dar e si in cea mai proasta postura dintre divizionarele secunde din zona. Cu probleme inclusiv financiare din acest sezon, alb-violetii au avut doar 19 de jucatori la prima miscare din 2023. La capitolul noutati…

- Politehnica Timisoara nu traverseaza cea mai buna perioada, dar nu a fost parasita de suporteri. Ultrasii din Peluza Sud s-au strans in mod special in aceasta seara pe „Stiinta”, pentru a marca aniversarea clubului, asa cum o fac in fiecare an de 4 decembrie. De fiecare data modalitatea de a sarbatori…

