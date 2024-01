Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri primele doua transferuri pentru stagiunea de primavara. E vorba de jucatori care erau deja in pregatire cu echipa: Claudiu Pamfile (ex-Buzias) si Alex Adamcsik (Pecica). Daca primul era un nume cunoscut microbistilor timisoreni din precedenta perioada la Poli, cel…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au caștigat cu scorul de 39-33 partida cu echipa de tineret a SCM Politehnica Timișoara! Acesta fost și primul amical din perioada de pregatire al echipei reșițene, care-și dorește sa faca un meci de verificare și cu echipa de seniori a Timișoarei, cea antrenata…

- Cazuta in Liga 3 in vara, Politehnica Timisoara a refuzat sa se prabuseasca precum Brasovul ori Baia Mare. Desi nu au fondurile echipelor sustinute de primarii si/sau consilii judetene, alb-violetii sunt in carti cel putin pentru play-off si chiar pot lupta pentru barajul de promovare la care viseaza…

- Politehnica Timisoara a anuntat prima despartire oficiala din aceasta iarna din randul jucatorilor. Alb-violetii s-au despartit de comun acord de atacantul Patrick Pascalau, sosit in vara de la UTA. La Poli nu va mai continua nici Carol Taub, conform anuntului facut dupa a doua jumatate a lunii octombrie…

- Politehnica Timisoara s-a impus din nou in fata conjudetenei ACS Banat Girls. La Tomnatic, pe arena „Petre Fenesi”, s-a inregistrat acelasi scor ca in turul elitei: 3-1 pentru elevele lui Mirel Albon. Ceata inca persista in minutul 12, cand sutul lui Scaramelo, singura cu portarul, a fost respins pana…

- Asa cum anuntam saptamana trecuta, Politehnica Timisoara ramane peste iarna cu 30 din cele 31 de puncte castigate pe teren in Liga 3. FRF a publicat astazi decizia Comisiei de Disciplina si Etica in cazul folosirii jucatorului Robert Curescu in stare de suspendare la jocul retur cu Phoenix Buzias (scor…

- Politehnica Timisoara a avut din nou un meci mai dificil in deplasare in Liga 3. Fanii alb-violeti au avut emotii ca favoritii lor nu vor invinge ultima clasata ACB Ineu. Golul izbavitor a venit in prelungiri si a fost marcat de Andrei Halos. Elevii lui Paul Codrea vor incheia anul si cu o veste proasta,…

- Pentru al patrulea meci la rand acasa Politehnica Timisoara a perforat poarta oaspetilor din „C” de mai bine de cinci ori. Astazi a venit randul celor de la Avantul Periam, care au reusit la randul lor sa inscrie de doua ori, suparandu-l astfel putin pe Paul Codrea. A fost 5-2 pentru alb-violeti, care…