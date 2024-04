Imagine RARĂ din anii 70 cu Rezervația Naturală Cheile Turzii! Pe internet a aparut o poza realizata in anii 1970 cu Cheile Turzii, iar asta ne demonstreaza ca rezervația noastra naturala a fost frumoasa inca din cele mai vechi timpuri. Despre Rezervația Naturala Cheile Turzii Cheile Turzii s-au format in urma erodarii calcarelor din componența Culmii Petridului de catre raul Hașdate, pe o lungime de aproximativ 2 km. Mai exact, tatonarile repetate ale paleovalii Hașdatelor in strapungerea ulmii calcaroase, au dus la crearea unor forme carstice specifice ca peșteri fosile, doline, lapiezuri, pe care fenomenele ulterioare le-au modelat sub forma unor platoșe… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fetița din imagine este acum o doamna in toata firea, respectata și iubita de o iubita de oameni. Este una dintre cele mai bune voci din țara, pe care fanii ei o recunosc dintr-o mie. Puțini iși dau seama cine este, insa, din aceasta fotografie. Cine este copila din imagine Fetița din imagine este acum…

- Primarul din Alicudi, cea mai mica insula din arhipelagul eolian al Siciliei, care este invadata de capre salbatice, a venit cu o inițiativa pentru a reduce din animalele care au impanzit ținutul: vrea sa le ofere fara nicio restricție oricui dorește sa le adopte, transmite The Guardian.Alicudi, care…

- Pentru inceputul acestei zile iți propunem sa rezolvi acest test de inteligența rapid, dar nu oricum, ci in doar 9 secunde. Ce trebuie sa faci, este simplu, sa gasesti palaria ascunsa in imagine. Poti bate ceasul? O noua zi, un nou test de inteligența rapid Daca iți place aventura și ți-ai dorit sa…

- Radu Ayan a fost gasit la mai bine de 24 de ore de cand a disparut. Copilul a fost transportat la spital, iar de curand, mama lui a facut și primele declarații despre starea fiului. Femeia a venit din Marea Britanie atunci cand a aflat ca baiatul este de negasit, iar acum ii este alaturi.

- Pe 8 martie 2014, zborul MH370 al companiei Malaysia Airlines, cu 239 de oameni la bord, a disparut din senin de pe radar. Pentru gasirea avionului, a fost organizata, timp de patru ani, cea mai mare și mai scumpa operațiune de cautare, dar, cu toate astea, nu s-a dat de urma avionului. Pentru familiile…

- La prima vedere, acest desen nu pare ca ar conține vreo capcana, insa este, de fapt, o iluzie optica pe care doar cei cu ochi de șoim o pot desluși. Privește cu atenție, poți sa gasești ciocolata diferita din imagine? Trebuie sa te grabești, ai la dispoziție doar zece secunde sa dai raspunsul. Gustarea…

- Din cand in cand, apare cate un test de inteligenta aparte, o provocare care-ți va pune la contribuție toate abilitațile. Este și cazul de fața, in care va trebui sa descoperi in imagine unde se ascunde un animal intrus. Bafta! Avem pentru tine un test de inteligenta aparte Genul aceste de provocari…

- Pentru ca este din nou vineri, redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție și astazi un nou test de atenție. Aceasta este una dintre provocarile pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate și intr-un timp cat mai scurt posibil. Testul de astazi vrea sa iți puna mintea la incercare. Tu reușești…