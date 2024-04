Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze antiterorism au arestat un tanar de 16 ani, dupa ce acesta a postat pe retelele de socializare ca vrea sa moara ca un martir la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

- Un tanar de 16 ani a fost arestat de poliția franceza dupa ce ar fi spus pe rețelele de socializare ca vrea sa „moara ca un martir” la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara, scrie Sky News.

- Președinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris, Tony Estanguet, anunța eforturi majore pentru a asigura securitatea la intrecerea ce va avea loc in capitala Franței. „Este cel mai mare eveniment pe care Franța il organizeaza și vrem sa aratam ce este mai bun”. Estanguet a avut…

- Duncan Scott, multiplu campion olimpic, mondial și european in probele de 100 și 200 m liber și mixt, a declarat ca inotatorii de elita merita și ei premii in bani pentru medaliile de JO de la Paris. E un nou trend la Jocurile Olimpice, in condițiile in care sportivii nu au primit, de-a lungul edițiilor…

- Zeci de mii de ofiteri de politie, militari si agenti de securitate vor fi dislocati pentru a proteja Jocurile Olimpice din vara, potrivit actualitate.org. „Nu am nicio indoiala, inclusiv in ceea ce priveste informatiile”, a spus Emmanuel Macron. Franta si-a crescut deja alerta de securitate la cel…

- Jocurile Olimpice 2024 din Franța vor incepe in vara acestui an, iar cele mai importante competiții sportive vor fi difuzate in direct pe postul public de televiziune. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Societatea Romana de Televiziune a trebuit sa plateasca catre Uniunea Europeana de Radio și Televiziune…

- Iubitorii de sport din Marea Britanie au cumparat deja 500.000 de bilete la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, mai multe decat orice alta tara cu exceptia Frantei, transmite BBC.Stirea, confirmata de directorul executiv al comitetului Paris 2024, Etienne Thobois, intervine la o luna dupa ce Sebastian…

- Franța a caștigat Campionatul European de handbal masculin, dupa finala cu Danemarca, insa un handbalist din Hexagon are probleme mari cu legea. Handbalistul francez Benoit Kounkoud (26 de ani) a fost plasat in arestul poliției dupa o tentativa de viol intr-un club de noapte din Paris. Incidentul ar…