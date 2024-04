Stiri pe aceeasi tema

- O noua linie a Mocaniței Huțulca de la Moldovița va lega Manastirea Moldovița de pitorescul traseu al trenulețului pe linie ingusta din Bucovina, incepand de vineri, 26 aprilie. Noua cale ferata, cu o lungime de peste 5 km, va face legatura intre comunele Vatra Moldoviței și Moldovița pe un traseu ...

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre republican si Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP, inforemaza Agerpres.

- O alergatoare britanica a intrat in istorie, devenind prima femeie care a terminat unul dintre cele mai grele ultramaratoane din lume. Jasmin Paris, din Midlothian, a terminat, vineri, ultramaratonul Barkley Marathons din Tennessee cu un minut și 39 de secunde inainte de termenul limita de 60 de…

- Un barbat din Suceava a ajuns la spital dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul polițiștilor. Șoferul fusese tras pe dreapta de un echipaj de poliție pentru un control de rutina, dar și-a continuat drumul și a accelerat, iar la scurt timp a provocat un accident rutier

- CT Bus anunta ca liniile 5 40 si 14 intorc astazi la sensul giratoriu de la Aqua Magic pe sensul spre Campus.CT Bus anunta ca liniile 5 40 si 14 intorc astazi la sensul giratoriu de la Aqua Magic pe sensul spre Campus.Potrivit sursei citate, devierea s a produs din cauza lucrarilor de asfaltare din…

- ESTA, un constructor din Turcia cu sucursala la Moscova, a caștigat licitația pentru modernizarea DN 71 Baldana-Targoviște. Constructorul turc ESTA va demara lucrarile de modernizare și largire la patru benzi pe DN 71 intre Baldana și Targoviște incepand cu luna martie, in ceea ce reprezinta o investiție…

- Guvernul a aprobat joi Autostrada Litoralului, respectiv Alternativa Techirghiol. CNAIR urmeaza sa lanseze in licitație, in cel mai scurt timp, contractul. Ministrul Transporturilor a explicat ca Autostrada Litoralului va avea 30,59 kilometri și va ajunge de la Constanța pana in sudul litoralului Marii…