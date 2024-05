Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron l-a dus marți pe Xi Jinping intr-o escapada in Trecatoarea Tourmalet, in Pirinei, unde președintele francez iși petrecea in copilarie vacanțele la bunici.Liderul de la Elysee a anuntat ca se asteapta la „discutii rodnice si amicale” in Hautes-Pyrenees, in sud-vestul Franței. Aceasta…

- Razboiul din Ucraina si relatiile economice dintre Uniunea Europeana si China au fost subiectele centrale ale convorbirilor de la Paris dintre presedintele Emmanuel Macron, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si liderul chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Franta. Uniunea Europeana…

- China și Franța trebuie sa aiba „un parteneriat economic echilibrat și solid”, un mesaj prin care a criticat subtil raportul disproporționat dintre caștigurile Chinei și pierderile Franței din acesta relație comerciala, regimul de la Beijing obținand un excedent de 46 de miliarde de euro din relația…

- Surparea unei portiuni de autostrada in sudul Chinei a facut 36 de morti, potrivit unui nou bilant comunicat joi de presa de stat, noteaza AFP. Agentia de presa Xinhua a informat joi la orele 05.30 (miercuri, 21.20 GMT) ca „36 de persoane si-au pierdut viata, iar 30 de persoane au fost ranite”, precizand…

- China si-a exprimat ingrijorarea fata de ceea ce a numit masurile discriminatorii luate de Uniunea Europeana contra firmelor sale, dupa ce Executivul comunitar a deschis o noua investigatie asupra subventiilor de care au beneficiat producatorii chinezi de turbine eoliene, destinate unor parcuri eoliene…

- Trupele de paza ale președintelui Franței, Emmanuel Macron, aproape ca au fost depașite la o expoziție agricola, iar fermierii l-au incolțit pe șeful statului, care a trebuit sa le dea socoteala oamenilor care i-au cerut demisia. Emmanuel Macron a trecut prin clipe de groaza, chiar la Paris ! A fost…

- Franța este singura țara din Uniunea Europeana care are un arsenal nuclear, insa interesul Berlinului de a activa o ''umbrela atomica europeana'' contrasteaza cu doctrina defensiva a Franței. Ar fi suficient impotriva unui atac nuclear rusesc? Și Londra, o alta putere nucleara, ar putea juca si ea un…

- Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa…