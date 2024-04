Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Ilisanu, fostul deputat PSD de Bacau, a facut un pas intr-o noua direcție, demisionand din funcția sa in Parlament pentru a prelua rolul de prefect al județului Bacau. Anunțul sau, facut luni, vine in urma unei decizii strategice, iar demisia sa a intrat in vigoare incepand cu data de 10 aprilie.…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca aproximativ 2,6 milioane de beneficiari ai cardului social pentru alimente vor primi o noua tranșa de 250 de lei incepand de luni, 15 aprilie. Procesul de incarcare a cardurilor se va desfașura in perioada 15-25 aprilie 2024.…

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciobanu, a facut o declarație privind inceperea lucrarilor de primavara in zona verde cunoscuta sub numele de “laSalcie”, situata la intersecția strazilor Oituz cu Ștefan Constantinescu. Aceasta inițiativa vizeaza transformarea locului intr-un spațiu de…

- Ministrul Sanatații a dat unda verde pentru inființarea Secției Clinice de Chirurgie Generala in cadrul Spitalului Municipal de Urgența Moinești, marcand un moment de cotitura in dezvoltarea infrastructurii medicale locale. Aceasta decizie vine ca urmare a reorganizarii secției de chirurgie generala,…

- In vederea desfașurarii lucrarilor, s-au instituit restricții temporare de circulație, iar perimetrul amplasamentului a fost imprejmuit cu panouri de gard și plasa de protecție impotriva prafului. Pasajul Revoluției din municipiul Bacau va suferi transformari majore, devenind o strada pietonala. Proiectul…

- Angajatorii din Romania au ocazia sa iși arate aprecierea fața de salariate cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, prin oferirea de tichete-cadou ce pot ajunge pana la 300 de lei. Aceasta inițiativa vine ca o recunoaștere a contribuției femeilor in cadrul companiilor, potrivit unui raport publicat…

- Incepand cu 1 iulie 2024, intra in vigoare o masura fiscala drastica in Romania: impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate identificate de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Cu toate acestea, specialiștii fiscali atrag atenția asupra unor probleme de interpretare legala care…

- Dupa recenta majorare a pensiilor, romanii cu venituri nete sub 2.000 de lei vor beneficia și in acest an de vouchere sociale pentru alimente și mese calde. Ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca prima tranșa din 2024 a acestor vouchere va fi acordata in a doua…