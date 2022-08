Stiri pe aceeasi tema

- In cazul anexarii teritoriilor ocupate ale Ucrainei, Putin poate declara direct sau indirect ca doctrina rusa, care permite folosirea armelor nucleare pentru apararea teritoriului Federatiei Ruse, se aplica noilor teritorii anexate.

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Armata ucraineana a anuntat luni seara inceperea unei contraofensive impotriva trupelor ruse care ocupa zone din regiunea Herson (sudul Ucrainei), relateaza DPA. Un depozit rusesc de arme a fost lovit in localitatea Nova Kahovka, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor de aparare ucrainene…

- Ucraina acuza armata rusa ca a rapit locuitori din Herson, in sudul țarii, și ii ține in „camere de tortura”. Printre cei reținuți sunt in principal jurnaliști și activiști. Tamila Tacheva, reprezentantul permanent al președinției ucrainene in Crimeea, a declarat intr-un briefing: „Potrivit informațiilor…

- Trupele ucrainene au inregistrat o victorie importanta, in regiunea Herson, controlata de trupele rusești. Ucrainenii au distrus depozitul de combustibil rusesc de langa Chornobaivk.

- Forte ucrainene care apara orasul Harkov au ajuns la frontiera cu Rusia, anunta luni intr-o postare pe Telegram guvernatorul acestei regiuni ucrainene Oleg Sinegubov, relateaza Reuters.O unitate militara a anuntat ca a ajuns la frontiera cu Rusia. „Domnule presedinte, am facut-o!”, a anuntat ea, potrivit…