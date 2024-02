Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anunțat miercuri ca localitatea Krinki, de pe malul stang al raului Nipru, in regiunea Herson, se afla „complet” sub controlul Rusiei in acest moment, conform CNN, pe fondul creșterii ofensivei ruse pe intreaga lungime a frontului și a reducerii sprijinului…

- Forța de lupta a ocupației ruse pe malul stang al raului Nipru, in regiunile Herson și Zaporojie, este estimata la peste 70.000 de militari alaturi de sute de piese de armament și echipament, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare Sud Natalia Humeniuk.

- In urma cu cateva luni, in cadrul armatei ucrainene a fost creat un nou batalion care are o particularitate: este compus exclusiv din cetațeni ruși care se opun regimului lui Vladimir Putin. Indata dupa sosirea lor in Ucraina, acești voluntari ruși sunt supuși examenului serviciilor de informații ucrainene,…

- Kremlinul a promis ca este decis sa faca „totul” pentru a opri bombardamentele ucrainene asupra provinciei ruse Belgorod, invecinata cu Ucraina si care este tinta a numeroase atacuri ale armatei ucrainene in urma bombardamentelor ruse asupra unor tinte din interiorul Ucrainei. Comentand la Moscova asupra…

- In noaptea care a urmat celui mai mare asalt asupra Ucrainei de la inceputul razboiului, armata rusa a doborat 32 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei si altor zone ale Federatiei Ruse, au anuntat sambata dimineata oficiali ai fortelor de aparare ruse, informeaza dpa. In noaptea care a urmat…

- Trupele ucrainene din linia intai se confrunta cu o penurie de obuze de artilerie si au redus unele operatiuni militare din cauza lipsei de asistenta din strainatate, a declarat un responsabil militar ucrainean pentru agentia de presa Reuters. Generalul de brigada Oleksandr Tarnavski a facut aceste…

- Armata ucraineana continua sa-și mențina capul de pod stabilit pe malul stang al fluviului Nipru in regiunea Herson (sud), dar a fost nevoita sa-și retraga parțial unele unitați din orașul Avdiivka, in regiunea Donețk (est).

- Pe malul stang al raului Nipru, in regiunea Herson, soldații ucraineni continua sa isi mentina pozitiile, provocand pagube trupelor rusesti. Situatia operationala in estul si sudul tarii ramane dificila.