- In ciuda progreselor tehnologice și a modernizarii infrastructurii, lipsa apei calde in București ramane o problema stringenta care afecteaza bucureștenii. Constant zeci, sute sau mii de blocuri nu au apa calda.

- In aceasta seara, la Romanii au talent, noi concurenti urca pe scena pentru a impresiona juriul. La masa juriului, Andi, Andra, Dragoș și Bobo sunt gata sa fie vrajiți, iar Smiley și Pavel, ii așteapta in culise pe concurenți pentru a le testa energia și a le da starea de bine.Ca de fiecare data, eroii…

- Nu știu ciți mai mor de grija Academiei Romane, in ciuda existenței sale discrete in viața publica. Ba chiar și a pierderii nu la fel de discrete de prestigiu in societate. Unii chiar nu pot ințelege cite o decizie, cite o poziție, cite o politica, mai ales de cind omul lui Florian Coldea, cum il…

- „Cristian Popescu Piedone este un mascarici in esența, face doar circ.Nu am vazut proiecte. Aștept. Eu vreau sa continui ce am inceput: termoficare, autobuze noi, sa stopam dezvoltarea haotica a orașului. Am facut foarte multe greșeli, nu am comunicat suficient. In primul mandat a fost foarte dificil,…

- Arheologia, o disciplina a invațarii umilinței in fața timpului, un fel de excercițiu continuu de umilința și de daruire. Un interviu realizat de Cleopatra Lorințiu cu profesor dr. Silviu Sanie, arheolog și istoric Chiar daca numele sau este legat de decoperiri arheologice de valoare fundamentala pentru…

- Artista din Campia Turzii a adunat pe stadionul Wembley din Londra peste 12.500 de romani, cu concertul sau „Tradițional 2”. Concertul ei “Tradițional” a fost un adevarat succes! ANDRA, cea mai buna voce a Romaniei a incalzit sufletele romanilor plecați peste hotare. Și de aceasta data le-a cantat muzica…

- Crestinii romano-catolici incep, miercuri, Postul Pastelui sau Postul Mare, transmite Agerpres. „Miercuri, 14 februarie, Miercurea Cenusii (post si abstinenta) incepem timpul Postului Mare, timp de pregatire pentru Solemnitatea Invierii Domnului”, transmite marti Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti.…