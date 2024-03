Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa. Luptele sunt centrate in zona situata la vest de Bahmut, a declarat Serhii Sidorinon pentru televiziunea ucraineana.’Inamicul…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, și ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturile de comanda ale armatei din prima linie a frontului, relateaza Rador Radio Romania. "I-am ascultat pe comandanții gruparilor de trupe cu privire la situația din…

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata.

- Rusia a declarat ca a preluat controlul deplin asupra orașului Avdiivka din estul Ucrainei, cel mai mare caștig de la capturarea Bahmut in mai anul trecut, dupa o retragere a trupelor ucrainene. Forțele ucrainene s-au retras din orașul din regiunea industriala Donbas pentru a evita incercuirea, a declarat…

- Președintele Volodymyr Zelenski a vizitat trupele ucrainene de pe frontul de sud-est și a inmanat medalii, a declarat duminica (4 februarie) biroul sau, pe fondul speculațiilor intense ca popularul sau șef al armatei ar putea fi demis in curand. Biroul prezidențial a precizat intr-o declarație ca Zelenski…

- Comandantul detașamentului de asalt al regimentului 394 al armatei a cincea combinate a grupului Vostok, indicativul de apel Saval, a reușit capturarea a șase poziții fortificate ale trupelor ucrainene in sectorul Zaporojie

- Fortele ucrainene au adoptat o pozitie mai defensiva in multe zone ale frontului, acoperit de zapada, dupa ce anul trecut contraofensiva Kievului nu a reusit sa strapunga liniile rusesti puternic aparate in sudul si estul ocupat al tarii.Fortele de artilerie ucrainene care lupta in apropierea orasului…