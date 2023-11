Stiri pe aceeasi tema

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 9, care il are ca invitat pe Florin Samoila, patronul Shaormeriilor Gourmand din Focșani. Nascut și crescut in Vrancea, Florin Samoila a mers la facultate in București, unde a și ramas timp de 12 ani. Viața…

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 9, care il are ca invitat pe Florin Samoila, patronul Shaormeriilor Gourmand din Focșani. Nascut și crescut in Vrancea, Florin Samoila a mers la facultate in București, unde a și ramas timp de 12 ani. Viața…

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 8, care il are ca invitat pe Constantin Mindrila, managerul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani. Este la conducerea Spitalului Județean din noiembrie 2012, dar a fost demis de mai…

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 5, care il are ca invitat pe Ionuț Baciu – taximetrist, influencer și tatal unei fetițe superbe. Are 70 de mii de urmaritori pe facebook, la care se adauga cei de pe Instagram, YouTube și de pe tiktok.…

- • La paralele – aur, la barna – argint In concursul pe aparate al RomGym Trophy, care a avut loc astazi in Sala Polivalenta din București, Ana Maria Barbosu a participat la finalele de la paralele și barna. Campioana de la CSS Focșani a caștigat medalia de aur la paralele, cu 14:400 și pe cea […] Articolul…