Poate fi comparată pandemia de coronavirus cu gripa spaniolă din 1918? Gripa spaniola din 1918, cu cele 50 de milioane de morți în întreaga lume, constituie referința în cazul pandemiilor mondiale, dar poate fi ea comparata cu actuala epidemie de Covid-19?, se întreaba Agenția France-Presse.



Anunțând joi masuri pentru a stopa avansul coronavirusului, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre "cea mai grava criza sanitara de un secol", referindu-se la gripa spaniola care a ucis între 1918-19 peste 240.000 de oameni doar în Franța.



Bilanțul nu are pentru moment nicio legaturi: milioane de…

Sursa articol: hotnews.ro

