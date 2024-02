Stiri pe aceeasi tema

- INTERVENTIE… Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineața, la parterul sediului Casei de Asigurari de Sanatate Vaslui. Potrivit primelor informații, senzorii s-au activat din cauza fumului care ieșea din camera unde se afla serverele instituției, focul pornind de la o sursa care s-a ars. Pompierii…

- PNL va incepe din aceasta saptamana sa organizeze mari mitinguri anti-extremiste, dupa modelul protestelor anti-AfD din Germania, potrivit informațiilor G4Media. Diferența e ca in timp ce mitingurile PNL vor fi unele organizate de partid, in Germania e vorba de mobilizarea societații civile. Primul…

- HAI LA FOTBAL… In randul evenimentelor sportive de tradiție pe care orașul Vaslui le gazduiește se inscrie și “Winter Cup”, turneu de fotbal ajuns la cea de-a XI-a ediție. Organizatorii mizeaza pe un numar mare de echipe participante, așa cum s-a intamplat și in anii precedenți, pana acum fiind inscrise…

- AMICAL… CSM Vaslui a pierdut amicalul de la Suceava, scor 29-32, impotriva echipei locale CS Universitatea. Meciul a fost echilibrat, cele doua formații mergand cap la cap pana spre finalul intalnirii. Vasluienii au primul meci oficial din 2024 pe 3 februarie, acasa, impotriva celor de la Steaua București.…

- TESTE… Dupa cantonamentul montan de la Cheile Gradiștei, handbaliștii vasluieni continua pregatire pe plan local, cu antrenamente in Sala Polivalenta, dar și in sala de forța. CSM Vaslui și-a programat și primele doua partide amicale, cu CSU Suceava, in deplasare, pe 26 și 27 ianuarie. CSM Vaslui a…

- Vrei menținerea actualelor curse aeriene pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Suceava și introducerea unora noi? Daca ești om de afaceri, calatorești la munca in strainatate sau mergi in vacanța ai tot interesul sa iți dorești așa ceva, scrie Monitorul de Suceava. Iar un om de afaceri local,…

- UPDATE: Din pacate, chiar daca echipajul SAJ a ajuns cat a putut de repede la fața locului, victima accidentului rutier de la Pahnești, o femeie in varsta de 63 de ani, a fost gasita fara funcții vitale, fiind declarat decesul. STIRE INITIALA: GRAV… Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ),…