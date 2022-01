”Masurile de protejare a populatiei in fata valului de scumpiri a facturilor la energie au fost o prioritate pentru Partidul National Liberal si presedintele PNL, Florin Citu. Vom vedea daca exista propuneri din partea celorlalte partide din coalitie si vor fi luate in considerare atunci cand imbunatatesc cadrul legislativ actual”, a transmis, miercuri seara, PNL, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, ”Florin Citu a militat in mandatul sau de prim-ministru pentru grabirea procesului de adoptare a legii consumatorului vulnerabil de la inceputul anului 2021”. ”Dupa parcurgerea…