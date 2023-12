Stiri pe aceeasi tema

- „Nu ne permitem ca anul viitor sa mai crestem taxe si impozite. Este deja o decizie in implementare, o mare parte a masurilor vor intra in vigoare de la 1 ianuarie. Ca atare, nu putem sa venim cu inca o povara pe mediul pentru afaceri.” Conform inițiatorilor liberali, amendamentul la Legea bugetului…

- Deputații PNL Bogdan Huțuca și Florin Roman depun luni in Parlament amendamentul la Legea bugetului de stat pe 2024 care prevede ca anul viitor nu se majoreaza taxele actuale și nu apar unele noi, potrivit stiripesurse.ro. Este ceea ce PNL a decis in forul de conducere la inceputul saptamanii, așa…

- Liberalii cer prevedere explicita ca nu vor fi alte majorari de taxe și impozite in 2024. Amendament depus la Legea bugetului PNL depune la Parlament amendamentul la Legea bugetului pe 2024, prin care sa fie clarificat ca anul viitor nu vor mai fi alte majorari de taxe, nu se introduc impozite noi și…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat ca in bugetul de stat pentru anul viitor au fost incluse și cheltuielile cu majorarea pensiilor, salariilor profesorilor și cu investițiile in programul național Anghel Saligny. Acesta a precizat ca nu vor exista, in 2024, creșteri de taxe și impozite.…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat, luni, ca a discutat cu deputatii liberali liniile mari ale bugetului de stat pe 2024, mentionand ca sunt cuprinse si cheltuielile cu majorarea pensiilor, a salariilor profesorilor, investitiile pe programul Anghel Saligny si ca vor fi

- Neplata pensiei de intreținere stabilite la notar va putea fi sancționata. Legea, adoptata de Camera Deputaților Parlamentul a adoptat marți o lege prin care poate fi sancționata și neplata pensiei de intreținere a copilului stabilite la notar, nu doar a celei stabilite in instanța. Proiectul de Lege…

- Sub pretextul ca Romania se afla in procedura de deficit excesiv, dar si sub pretextul derapajelor de la angajamentul fața de Comisia Europeana, de a avea un deficit bugetar asumat de 4,4% din PIB, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere, pe portalul sau, “noaptea ca hotii”, un proiect de OUG de…