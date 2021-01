Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, recunoaște ca cifrele raportate zilnic de autoritați, privind numarul imbolnavirilor, nu sunt “cele mai de incredere”, astfel ca el ia in calcul mai degraba numarul de bolnavi internați la ATI și numarul de decese, unde exista și defalcare pe județe. Vlad Voiculescu…

- Avocatul Poporului i-a cerut ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa dispuna efectuarea de noi verificari privind disponibilitatea Euthyrox pe piata, in conditiile in care pacientii reclama in continuare lipsa acestui medicament din farmacii. Avocatul Poporului a postat, miercuri, solicitarea prin…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, cand a decis sa se vaccineze anti-COVID. Iohannis a raspuns, marți, la intrebarea unui jurnalist care i-a reproșat ca nu a dat un semnal de incredere prin a se vaccina primul contra noului coronavirus. „In Israel, președintele a fost primul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.…

- Un numar de 14 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost depistate in randul detinutilor de la Penitenciarul Targu Jiu, au anuntat, sambata, reprezentantii unitatii, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa, cele 14 persoane private de libertate se aflau cazate in aceeasi sectie de detinere…

- Un punctaj intern al PNL consultat de G4Media.ro arata ca liberalii vor sa evite polemicile politice pe tema tragediei de la Spitalul Județean Neamț. In cazul unor atacuri politice pe aceasta tema insa, membrii PNL au ca linie de atac acuze la adresa PSD și a lui Ionel Arsene, dar și la adresa Guvernului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca laboratorul care nu da rezultatul unui test Covid-19 in maxim 24 de ore si nu il introduce in platforma digitala pentru a fi anuntat atat pacientul, cat si medicul de familie, va iesi din programul de testare, relateaza News.ro. Nelu Tataru a…